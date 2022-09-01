Рынок в Ухане секретно открыли заново
Спутниковые снимки с Google Maps показывают, что на вроде бы окончательно закрытом рынке мяса диких животных в городе Ухань снова появились в продаже изделия из мяса. И это несмотря на официальное заявление о том, что продажа мяса диких животных запрещена.
Сделанные в декабре прошлого года спутниковые снимки через систему Google Maps показывают туши мёртвых животных на крышах павильонов печально знаменитого рынка в городе Ухане в Китае. Считается, что именно отсюда и началась коронавирусная пандемия, которая стала причиной смерти более 6,4 млн человек на нашей планете. В России, только по официальным данным, от неё скончались 385 000 человек, включая многих очень известных наших граждан. А по данным избыточной смертности Росстата, Россия могла потерять до полутора миллионов своих граждан из-за вируса.
И вот внимательно проанализировавшие спутниковые снимки учёные обнаружили признаки активности на том самом рынке в городе Ухань, который в одних источниках называют рынком морепродуктов, а в других рынком мяса диких животных. Снимки были сделаны почти через два года после того, как здесь были выявлены первые официально задокументированные случаи заражения COVID-19. Однако хотя фотографирование проводилось аж в декабре прошлого года, почему-то нём заговорили только сейчас.
Появились опасения, что этот печально знаменитый рынок, официально закрытый властями Китая, снова начал функционировать, несмотря на свою способность стать причиной новой пандемии. Большинство первых пациентов с COVID-19 либо сами посещали этот рынок, либо косвенно имели к нему отношение. Здесь содержали диких животных, включая енотовидных собак, панголинов и норок, которые известны своей способностью становиться резервуарами опасного вируса. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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