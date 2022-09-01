Рядом с больными людьми мы здоровеем
Простое нахождение рядом с больным человеком может заставить нашу иммунную систему подготовиться к собственной болезни. К такому выводу пришли исследователи из Университета Чепмена.
Американские эксперты полагают, что окружённый больными людьми человек лучше подготавливается к собственным болезням, поскольку его иммунная система неосознанно начинает специфические тренировки. Если мы видим вокруг себя других больных людей, то наше сознание интерпретирует это соответствующим образом, и иммунитет начинает настраиваться на возможные инфекции. А значит, разного рода паразиты и вирусы оказывают куда большее влияние на физиологию человека, чем об этом известно. Поскольку каждый раз, когда мы становимся свидетелями заболеваний других людей, наш организм тратит энергию на собственную подготовку.
Это также оказывает сильное влияние на эпидемиологию и то, как на самом деле распространяется вирус. Исследование всё ещё находится на ранних стадиях, и пока невозможно сказать, действительно ли общение с больными людьми значительно снижает наш собственный риск заразиться каким-то вирусом.
Авторы исследования подчеркивают, что незаражённые животные, в число которых входит и человек, имеют встроенные механизмы, позволяющие избежать заражения паразитами. Эти животные способны разными способами предотвратить заражение, например, за счёт поведения, когда они избегают больных сородичей. Один из методов избегания менее изучен и менее понятен. Есть доказательства того, что физиология человека изменяется, когда он видит других больных. В частности, происходит активация иммунной системы. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Чепмена
Медицина
частный университет в г. Ориндж, Калифорния. Аффилирован с движением «Ученики Христа»
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