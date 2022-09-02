Загадочная пневмония убила трех жителей Аргентины

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Загадочная пневмония убила трех жителей Аргентины

На территории Аргентины зарегистрирована загадочная пневмония, жертвами которой уже стали три человека. При этом эксперты исключили коронавирус, хантавирус и грипп. 

В Аргентине трое граждан скончались от воспаления легких непонятного происхождения, и это спровоцировало опасения по поводу вспышки какой-то новой и необъяснимой болезни. Представители санитарных служб утверждают, что ею заразились ещё 6 человек. Речь идёт о пневмонии неясного генеза, жертвы которой зарегистрированы среди медицинских работников и ещё одного пациента реанимации одной из частных больниц, расположенных в аргентинском регионе Тукуман. 

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Лабораторные исследования уже показали, что причиной пневмонии являются не коронавирус, не хантавирус и не грипп. А поскольку загадочная болезнь распространяется среди медиков, часто первыми заражающихся новыми вирусами, то это указывает на то, что причиной болезни является какая-то инфекция. 

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В декабре 2019 года в китайском городе Ухань стали фиксироваться первые случаи загадочной легочной болезни, причиной которой впоследствии оказался коронавирус. К настоящему моменту COVID-19 унес жизни более 6,5 млн человек, оказавшись самой кошмарной пандемией с момента появления в 1918 году "испанки". (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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