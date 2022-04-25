Загадочная вспышка детского гепатита потребовала множества трансплантаций
В мире оценивают последствия мистической вспышки гепатита среди детей. Один ребёнок скончался, а ещё 17 были вынуждены пройти через операции по трансплантации печени.
Всемирная организация здравоохранения сообщает не менее чем о 169 случаев острого гепатита неясного происхождения на территории 12 стран, включая и Великобританию, где он был изначально зарегистрирован. Один ребёнок скончался, 17-ти потребовались операции по трансплантации печени. Случаи гепатита отмечались среди детей в возрасте от 1 месяца до 16 лет, и в большинстве случаев их необходимо было госпитализировать. Эксперты ВОЗ не уточнили, в какой именно стране скончался ребёнок.
Первые случаи были зафиксированы в Великобритании, где 114 детей столкнулись с этим заболеванием. 13 случаев произошли в Испании, 12 - в Израиле, 11 - на территории США. Также этот гепатит встречался в Дании, Ирландии, Нидерландах, Италии, Франции, Норвегии, Румынии и Бельгии.
Официальные органы здравоохранения Великобритании категорически исключили, что возможной причиной этой вспышки была реакция на вакцинацию от коронавируса. Дело в том, что ни один из британских детей, которые столкнулись с этой болезнью, не проходил через прививки. Также нет вакцинированных и среди американских детей, заболевших непонятно откуда взявшись гепатитом. В целом, дети могут сталкиваться с этой болезнью, но количество тяжелых случаев именно среди юных пациентов является необычным, по мнению учёных. Крайне важно как можно скорее выяснить, что именно спровоцировало эту вспышку, и как её остановить. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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