В Израиле смогли уничтожить опухоли мозга
Израильские учёные добились исчезновения опухолей головного мозга у лабораторных мышей, когда обнаружили источник их энергии. Уже в скором времени начнётся работа над препаратами для людей.
В ходе исследования, проведённого экспертами Университета Тель-Авива, лабораторных мышей избавили от глиобластомы - наиболее смертоносной опухоли головного мозга. Это произошло после того, как учёные смогли выявить и уничтожить так называемый источник энергии рака. И сейчас авторы этого исследования работают над поиском лекарств, которые смогут воспроизвести этот эффект на людях. Они хотят найти уже существующие лекарства, чтобы перепрофилировать их - ведь это гораздо более быстрый процесс, чем создавать какие-то компоненты с нуля и потом годами их испытывать.
Метод лечения заключается в том, чтобы просто уморить голодом опухоли глиобластомы, лишив их энергии. Обычно врачи пытаются воздействовать на опухоли напрямую, например, за счёт химиотерапии. Новая методика заключается в поиске источников воздействия в окружении опухоли, что может нанести ей вред.
Астроциты это клетки головного мозга, похожие на звёзды, и отсюда их название. Опухоли глиобластомы переводят окружающие астроциты в необычно активное состояние. Используя генетическую модификацию, позволившую выращивать мышей с глиобластомами, учёные смогли удалить все астроциты вокруг опухолей. Когда это было сделано, злокачественные новообразования просто исчезали. Но даже когда подавлять астроциты переставали, приблизительно у 85% мышей оставалось ремиссия, а в контрольной группе все без исключения грызуны погибали. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Тель-Авива
Медицина
один из крупнейших университетов Израиля, расположенный в районе Рамат-Авив города Тель-Авива
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