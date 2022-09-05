В России замедлилась динамика заболеваемости коронавирусом

«Не вызывает особого напряжения».

«Мы наблюдали рост в течение шести недель, сегодня понедельник, и это первая прошедшая неделя, где мы видим замедление темпов роста», - уточнила она.

«Сегодня рост, в основном, в регионах, которые находятся за Уралом, на юге», - отметила Попова.