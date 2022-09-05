В России замедлилась динамика заболеваемости коронавирусом
Темпы распространения коронавируса среди россиян замедлились, об этом говорит приостановившийся рост заболеваемости COVID-19 – такой информацией поделилась возглавляющая Роспотребнадзор Анна Попова.
Сообщение о замедлившейся динамике заболеваемости коронавирусом в России было озвучено Анной Поповой в ходе владивостокского Восточного экономического форума. Говоря о той эпидемиологической ситуации, которая наблюдается в РФ сегодня, глава санитарного ведомства заметила:
«Не вызывает особого напряжения».
По словам Поповой, после всплеска заболеваемости, который усиливался некоторое время, эпидемиологи стали наблюдаться его откат.
«Мы наблюдали рост в течение шести недель, сегодня понедельник, и это первая прошедшая неделя, где мы видим замедление темпов роста», - уточнила она.
Руководитель Роспотребнадзора проинформировала, что преодоление пиков заболеваемости коронавирусом произошло в таких регионах как Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург. В целом снижение динамики такой заболеваемости специалистам удалось зафиксировать за прошлую неделю в семнадцати российских регионах.
«Сегодня рост, в основном, в регионах, которые находятся за Уралом, на юге», - отметила Попова.
Главный санитарный врач страны подчеркнула, что коллективный иммунитет к COVID-19 у россиян сложился уже достаточной высокий. Анна Попова убеждена: какие-то специальные или дополнительные ограничения на сегодняшний день не актуальны.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачи сообщали об изменении симптоматики коронавирусной инфекции.
Анна Попова
Медицина
руководитель Роспотребнадзора
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