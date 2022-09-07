Сотрясения мозга тренируют череп
Неоднократные сотрясения мозга могут увеличить толщину костей черепа и сделать его более плотным. К такому выводу пришли австралийские ученые из Университета Монаша.
Вроде бы нет ничего хорошего в неоднократных травмах головы, но теперь eчёные из Австралии доказали, что из-за них череп делается более плотным. Правда, сами исследователи не уверены, обеспечивает ли нам бронированный череп какую-то дополнительную защиту. Было установлено, что если на голову лабораторных крыс время от времени падал небольшой груз, который стимулировал симптомы сотрясения мозга, после выздоровления у них оказывался более укреплённый череп.
Исследователи считают, что организм работает таким образом для укрепления защиты мозга - самого важного органа у животных. Группа исследователей не смогла определить, действительно ли эта дополнительная толщина уменьшает вероятность травм головного мозга в будущем.
Отметим, что сотрясения мозга и черепно-мозговые травмы наукой хорошо изучены. Но было проведено слишком мало исследований по поводу естественной реакции организма на них, а также имеющихся в нём встроенных средств защиты от подобных травм. Наука долгое время игнорировала потенциальное влияние черепа на сотрясения мозга и на те механизмы, с помощью которых он от этой угрозы защищается. Новые данные показывают, что череп может считаться важным фактором, влияющим на последствия повторяющихся сотрясений мозга. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Монаша
Медицина
государственный университет Австралии, расположен в основном в Мельбурне (Виктория)
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