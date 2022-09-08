Ношение масок не влияет на общительность

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Ношение масок не влияет на общительность

Использование медицинских масок для защиты от коронавируса не нарушило большинство социальных взаимодействий. К такому выводу пришли учёные из Канзасского университета. 

Новое "старое" исследование развенчало мысль о том, что ношение медицинских масок якобы разрушило традиционную общительность людей. В эксперименте приняли участие 250 студентов, он проводился ещё в 2012 году, то есть задолго до того, как маски стали частью нашей жизни. Уже тогда было установлено, что ношение масок не влияет на степень лёгкости, подлинности и дружелюбия при разговорах, настроение собеседников, их психологический комфорт или взаимный интерес к общению. 

Ношение масок может снизить скорость распространения коронавируса


Каждому студенту было велено общаться с другими участниками эксперимента, которые выглядели примерно похоже. В парах были задействованы однополые партнёры, носившие или не носившие маски. Они болтали друг с другом в течение двух минут, обсуждая любимые продукты питания, количество взятых кредитов и тому подобные общие темы. После этого все сообщали о своих взаимодействиях с помощью анкеты. 

Использование масок для лица не приводит к чувству ложной безопасности


Исследователи даже были несколько разочарованы, поскольку закрытие лица маской почти ничего не изменяло. Это не делало разговоры какими-то неловкими, и люди не считали, что маски на лице - это странно. Хотя исследование было проведено 10 лет назад, его данные опубликовали только сейчас, поскольку они стали невероятно актуальными в последнее время. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)

Университет Канзаса

Медицина

государственный исследовательский университет США, крупнейший в штате Канзас. Кампусы университета расположены в Лоуренсе

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Теги : медицинские маски, маски и общение