Ношение масок не влияет на общительность
Использование медицинских масок для защиты от коронавируса не нарушило большинство социальных взаимодействий. К такому выводу пришли учёные из Канзасского университета.
Новое "старое" исследование развенчало мысль о том, что ношение медицинских масок якобы разрушило традиционную общительность людей. В эксперименте приняли участие 250 студентов, он проводился ещё в 2012 году, то есть задолго до того, как маски стали частью нашей жизни. Уже тогда было установлено, что ношение масок не влияет на степень лёгкости, подлинности и дружелюбия при разговорах, настроение собеседников, их психологический комфорт или взаимный интерес к общению.
Каждому студенту было велено общаться с другими участниками эксперимента, которые выглядели примерно похоже. В парах были задействованы однополые партнёры, носившие или не носившие маски. Они болтали друг с другом в течение двух минут, обсуждая любимые продукты питания, количество взятых кредитов и тому подобные общие темы. После этого все сообщали о своих взаимодействиях с помощью анкеты.
Исследователи даже были несколько разочарованы, поскольку закрытие лица маской почти ничего не изменяло. Это не делало разговоры какими-то неловкими, и люди не считали, что маски на лице - это странно. Хотя исследование было проведено 10 лет назад, его данные опубликовали только сейчас, поскольку они стали невероятно актуальными в последнее время. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Канзаса
Медицина
государственный исследовательский университет США, крупнейший в штате Канзас. Кампусы университета расположены в Лоуренсе
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