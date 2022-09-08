Витамин D не защитит от коронавируса и респираторных болезней

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Витамин D не защитит от коронавируса и респираторных болезней

Эксперты установили, что пищевые добавки с витамином D вряд ли предотвратят заражение COVID-19 или другими респираторными инфекциями. Даже в том случае, если уровень витамина в крови у человека низок. 

Сразу два масштабных исследования, проведённых в разгар пандемии, показали, что пищевые добавки с витамином D вряд ли обеспечат дополнительную защиту от заражения коронавирусом. В ходе первого исследования 3 100 человек с низким уровнем этого витамина получали различные его дозы. Но в любых количествах витаминные добавки не снизили риск острых респираторных инфекций, включая простуду или грипп, а также коронавируса и даже степень тяжести его течения. 

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Во втором двойном слепом рандомизированном клиническом исследовании участвовали уже 34 000 норвежцев. Часть получала рыбий жир, а вторая часть плацебо. Масло печени трески естественным образом содержит дозы витамина D, витамина А и жирных кислот Омега-3. И здесь пищевые добавки не предотвращали коронавирус, не уменьшали тяжесть его течения и не защищали дополнительно от острых инфекций дыхательных путей. 

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Первое исследование проводилось экспертами Лондонского университета королевы Марии, а второе Университетом Осло. Это ещё одно доказательство того, что витамин D не является фактором защиты от заражения коронавирусом, как это предполагалось в первые месяцы пандемии. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)

Университет королевы Марии

Медицина

высшее учебное заведение в Лондоне (Великобритания), государственный исследовательский университет и один из учредителей федерального Лондонского университета

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Теги : витамин D, защита от коронавируса