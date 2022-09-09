Обнаружен самый опасный белок при ревматоидном артрите
Исследователи смогли идентифицировать белок, который вызывает повреждения при ревматоидном артрите. Честь этого открытия принадлежит учёным из Университета Вашингтона.
Американские учёные нашли белок, известный как сульфатаза-2, который играет решающую роль в повреждениях при ревматоидном артрите. Это не открытие нового белка, а выявление новых свойств у уже известного науке. Ревматоидный артрит представляет собой хроническое заболевание, при котором иммунная система атакует собственные ткани суставов организма. В России от него страдает около миллиона человек.
Нынешнее открытие проливает новый свет на молекулярные процессы, вызывающие воспаления при ревматоидном артрите. А теоретически это может привести к повышению качества лечения болезни, считающейся сейчас неизлечимой. Фактор некроза опухоли Альфа является одним из основных воспалительных белков, вызывающих ревматоидный артрит, и именно на него нацелены многие доступные в настоящее время методы лечения.
Однако со временем у пациентов может развиться устойчивость к этим препаратам, и они перестанут действовать. Поэтому исследователи и искали другие мишени, которые прежде не были задействованы. Хотя белок сульфатаза-2 был тщательно изучен на предмет его роли в различных типах рака, никто не исследовал, как он задействован в воспалительных и аутоиммунных заболеваниях вроде ревматоидного артрита. Теперь этот пробел восполнен. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Вашингтона
Медицина
частный исследовательский университет США, расположенный в Сент-Луисе, штат Миссури
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