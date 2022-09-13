Акулы помогут человечеству укрепить иммунитет
Вполне возможно, что ключ к нашему иммунитету находится в организме акул. Их иммунная система во много раз более эффективна, чем наша, и это может привести к созданию новых лекарств.
Акулы обладают устрашающей репутацией, хотя нападают на людей не более 10-12 раз в году. Но эти удивительные создания могут спасти в тысячи раз больше человеческих жизней. За 400 миллионов лет эволюции их иммунная система превратилась в очень тонко настроенную линию защиты, гораздо более мощную, чем у человека. Иммунитет акулы способен выявлять практически любой опасный вирус или опухоль.
Считается, что это одна из основных причин того, почему некоторые виды акул могут доживать до 70 лет. Также у них исключительные способности к заживлению ран, так что даже тяжелые травмы редко приводят к смерти. Исследователи решили загадку того, почему иммунная система акул так эффективно защищает их от болезней. И результаты этого открытия могут привести к разработке новейших лекарств для противостояния таким болезням, как рак или ревматоидный артрит.
Когда иммунная система человека обнаруживает чужеродные клетки, она выделяет белки антитела. Они прикрепляются к определённой молекуле на поверхности вируса или бактерии и вызывают поддержку более мощных клеток иммунной системы под названием Т-клетки для окончательного уничтожения патогена. У акул антитела в 10 раз меньше чем у людей, а это позволяет им проникать глубже в крошечные трещины на поверхностях бактерий или раковых клеток.
Тесты показали, что антитела акул очень устойчивы. Их кипятили и погружались в едкую кислоту, но они выживали. В настоящий момент ученые из Абердинского университета тестируют синтетические антитела акулы против тройного негативного рака груди - самой агрессивной формы болезни. Идея в том, что эти искусственные версии крошечных антител будут иметь больше шансов на связывание с клетками рака, так как они проникнут в крошечные промежутки на поверхности его клеток и усилят иммунную систему. Также можно нагрузить молекулы химиотерапевтическими препаратами, которые они и пронесут внутрь опухолей. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Абердинский университет
Медицина
университет в Абердине (Шотландия), пятый по старшинству в Великобритании. Университет был образован в 1860 году путём объединения King’s College и Marischal College
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