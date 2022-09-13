Почему мужчинам полезно уменьшение мозга после рождения ребёнка
Наука доказала, что мозг молодых пап уменьшается на 2% после появления на свет первенца. Оказывается, это может им в реальности помочь установить более тесные связи с ребенком.
Многие женщины испытывают психоэмоциональный стресс до и после рождния ребенка, из-за чего они становятся «менее выдающимися» в плане интеллекта. Существует даже такое словосочетание как baby brain (детский мозг) в английском языке, которое описывает снижение интеллектуальных способностей женщины после родов. И вот новое исследование предположило, что мужчины тоже могут сталкиваться с изменениями в мозге после появления на свет их первого малыша.
Ученыеь из Мадрида узнали, что молодые папы лишаются до 2% объёма коры головного мозга после появления первенца. Почему так происходит - неясно, но авторы исследования считают, что данные изменения объема мозга облегчают общение отцов с детьми. Ранее наблюдения показывали, что материнство способно поменять женский мозг. Молодые мамы могут сталкиваться с изменениями в лимфатических подкорковых сетях - мозговой зоне, где формируются гормоны беременных. Однако ученые не могли прийти понять, изменяет ли ребенок мозг своего папы.
И вот теперь эти данные получены за счет МРТ мужчин, которые испытали счастье отцовства, либо не испытали его. У представителей сильного пола обнаружены признаки изменения в корковом сером веществе - области мозга, отвечающей за социальное понимание. То есть у них менялась другая часть мозга, нежели чем у женщин. Также у мужчин зафиксировано изменение объёма зрительной системы. Это дает папам шанс лучше видеть своих малышей и вступать с ними в более тесные контакты. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Институт здоровья Карлоса III
Медицина
спанский научно-исследовательский институт общественного здравоохранения, юридически созданный как государственное исследовательское агентство
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