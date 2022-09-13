Почему мужчинам полезно уменьшение мозга после рождения ребёнка

0 Фото: https://unsplash.com/photos/WvVyudMd1Es
Почему мужчинам полезно уменьшение мозга после рождения ребёнка

Наука доказала, что мозг молодых пап уменьшается на 2% после появления на свет первенца. Оказывается, это может им в реальности помочь установить более тесные связи с ребенком. 

Многие женщины испытывают психоэмоциональный стресс до и после рождния ребенка, из-за чего они становятся «менее выдающимися» в плане интеллекта. Существует даже такое словосочетание как baby brain (детский мозг) в английском языке, которое описывает снижение интеллектуальных способностей женщины после родов. И вот новое исследование предположило, что мужчины тоже могут сталкиваться с изменениями  в мозге после появления на свет их первого малыша. 

Ученые доказали, что употребление яиц полезно мужчинам


Ученыеь из Мадрида узнали, что молодые папы лишаются до 2% объёма коры головного мозга после появления первенца. Почему так происходит - неясно, но авторы исследования считают, что данные изменения объема мозга облегчают общение отцов с детьми. Ранее наблюдения показывали, что материнство способно поменять женский мозг. Молодые мамы могут сталкиваться с изменениями в лимфатических подкорковых сетях - мозговой зоне, где формируются гормоны беременных. Однако ученые не могли прийти понять, изменяет ли ребенок мозг своего папы. 

Мозг женщин растет после родов


И вот теперь эти данные получены за счет МРТ мужчин, которые испытали счастье отцовства, либо не испытали его. У представителей сильного пола обнаружены признаки изменения в корковом сером веществе - области мозга, отвечающей за социальное понимание. То есть у них менялась другая часть мозга, нежели чем у женщин. Также у мужчин зафиксировано изменение объёма зрительной системы. Это дает папам шанс лучше видеть своих малышей и вступать с ними в более тесные контакты. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)

Институт здоровья Карлоса III

Медицина

спанский научно-исследовательский институт общественного здравоохранения, юридически созданный как государственное исследовательское агентство

Читать MedikForum.ru в
Рождение ребенка превращает папу в маму
Роды делают мозг женщины более острым
Кесарево сечение повышает число клеток мозга у ребенка
Теги : рождение ребенка, мужской мозг