В Нью-Йорке чрезвычайное положение из-за полиомиелита
Штат Нью-Йорк объявил о чрезвычайном положении в связи со вспышкой полиомиелита. Официальные лица опасаются, что болезнь могла заразить уже тысячи местных жителей.
Власти Нью-Йорка объявили о чрезвычайном положение в связи со вспышкой полиомиелита. Пока в штате зарегистрирован лишь один подтверждённый случай заражения, однако выявлены десятки положительных тестов в сточных водах, начиная с апреля. В пресс-релизе говорится о том, что этот шаг позволит государственным органам принять соответствующие меры, чтобы осуществлять сдерживание вспышки, подготовку к ней, реагирование на нее и восстановление после завершения чрезвычайной ситуации.
Первый положительный тест был зафиксирован неподалеку от района Бронкс в Нью-Йорке 21 июля. Затем в округе Насау, расположенном неподалеку от Большого Яблока, в сточных водах также обнаружили образцы вируса. Эксперты Центров по контролю и профилактике заболеваний выявили не менее 21 положительного образца на полиомиелит в Нью-Йорке. При этом один из них был собран ещё в апреле, а это означает, что вирус мог циркулировать в течение нескольких месяцев.
И хотя пока полиомиелит выявили пока только у одного человека, власти опасаются, что их число может измеряться тысячами. Отметим, что лишь один из каждых 1 900 случаев полиомиелита приводит к параличу. Вакцинированному человеку не о чем беспокоиться. Более 90% жителей США привиты к своему второму дню рождения, а многим пришлось делать прививки для посещения государственных школ. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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