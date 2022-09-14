Как травмы мозга отражаются на психике детей
Столкнувшиеся с травмами мозга дети впоследствии испытывают гораздо большее количество эмоциональных проблем. К такому выводу пришли ученые из Института неврологии Дель Монте.
Исследователи обнаружили у столкнувшихся с черепно-мозговыми травмами даже легкой степени тяжести детей повышенную эмоциональность и проблемы с поведением. И их интенсивность была заметно выше, чем у ровесников, которые с травмами мозга не сталкивались. Подобного рода удары по голове довольно сложно тщательно исследовать, поскольку далеко не все они заканчиваются посещениями врачей. В большинстве случаев ребёнок просто потеряет голову, какое-то время морщится, а потом ходит с шишкой. А врачей родители посещают только в случае более тяжелых травм.
Исследователи использовали сканы МРТ и результаты обследования детей на предмет их поведения. Им удалось охватить значительную базу данных по детям и подросткам, которая собиралась для изучения когнитивного развития мозга. Анализ показал, что даже лёгкие черепно-мозговые травмы увеличивали риск поведенческих нарушений на 15%.
Наиболее высоким был риск у детей в районе 10 лет. Естественно, что опасность эмоциональных нарушений наблюдалась и у получавших более серьёзные травмы головы. Правда, исследователи не уточняют, как долго сохранялся этот повышенный риск, и насколько интенсивными были эмоциональные нарушения. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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