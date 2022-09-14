Любители лайков выглядят более дружелюбными
Исследование компании Adobe по поводу использования различных эмодзи за 2022 год дало любопытные результаты. Оно показало, что чем чаще пользователи ставят лайки в интернете, тем более дружелюбными и крутыми их считают другие.
Популярность различных эмодзи в интернете продолжает расти, хотя их никак не назовёшь каким-то новым или модным инструментом выражения эмоций. В исследовании компании Adobe приняли участие свыше 5 000 пользователей из США. Авторы этого опроса хотели установить, как местные жители используют те или иные смайлики для самовыражения.
73% участников опроса полагают, что использование разного рода смайликов делает человека более дружелюбным, весёлым и крутым, по сравнению с теми, кто никогда их не применяет. 91% респондентов заявил, что благодаря смайликом стал легче выражать свои эмоции. 60% считают эти эмодзи способными укрепить психическое самочувствие. У американцев оказались и любимой эмодзи, к примеру, так называемые слёзы радости, которые остаются самыми часто используемыми на территории США.
Иногда их также называют плачем во время смеха. В 2021 году они оказались наиболее распространёнными смайликами в мире. Большой палец вверх, красное сердечко и катание по полу от смеха заняли, соответственно, вторую, третью и четвёртую строчки рейтинга. Ну а пятый любимый эмодзи это плачущее лицо. 50% опрошенных заметили, что используют эмодзи не так, как предполагалось. Двое из каждых пяти американцев не находят отражения своего характера во всех имеющихся вариантах смайликов. К примеру, там не хватает эмодзи с упором в расу и этническое происхождение, возможную инвалидность, возраст и уровень культуры. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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