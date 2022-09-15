Анализ крови выявит 50 разновидностей рака
Большую перспективу в ходе клинических исследований показал анализ крови, способный выявлять до 50 типов разных опухолей. Причём это происходит среди людей, считающихся здоровыми.
Исследователи из Мемориального онкологического центра Слоун-Кеттеринг в Нью-Йорке рассказали об анализе крови, который может обнаружить до 50 типов опухолей. Он продемонстрировал себя весьма многообещающим в предварительных клинических исследованиях, выявив злокачественные новообразования среди людей, которые считались здоровыми. В целом, ученые диагностировали 35 разных типов рака с помощью теста, но примерно у 57 человек произошли ошибки в диагнозе.
Всего в исследованиях приняли участие 6 000 человек, однако степень точности этого диагноза определить довольно сложно, поскольку одновременно их не обследовали с помощью стандартных тестов. В этом анализе используется мазок для поиска остаточных ДНК многих видов рака, включая опухоли груди, лёгких и почек. Очень рассчитывают учёные и на то, что этот тест будет выявлять на ранней стадии опухоли поджелудочной железы, которые довольно сложно обнаружить и на поздних стадиях, когда шансов на выживание почти нет.
Стоимость этого теста чуть менее $1 000, однако эксперты утверждают, что его не следует использовать вместо стандартных процедур диагностики и диспансеризации. Поскольку тест всё ещё находится на стадии клинических исследований, его нужно дорабатывать. Возможно, в будущем он войдёт в обычной арсенал врачей общей практики. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Мемориальный онкологический центр имени Слоуна - Кеттеринга
Медицина
Онкологический центр, который занимается лечением и изучением рака в Нью-Йорке, США. Центр был основан в 1884 году как Нью-Йоркская онкологическая больница
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