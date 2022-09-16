Голикова призвала искоренить смертность от коронавируса
Вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова полагает что медицина должна решить задачу максимум - сделать летальный исход при коронавирусе невозможным. Поскольку этого не удалось добиться даже в отношении гриппа, поставленная российским чиновником задача кажется весьма масштабной.
Ежегодно от гриппа умирают около 600 000 человек в разных странах мира, включая и Россию. Правда, во время пандемии коронавируса заболеваемость гриппом сократилась на несколько порядков, что было связано с поголовным ношением масок, соблюдением социальной дистанции, а также видовой конкуренцией между двумя вирусами. Но это вовсе не значит, что грипп вообще перестал убивать людей. Свести смертность от этого вируса к нулю невозможно, поскольку всегда найдутся уязвимые люди, включая лиц пожилых, имеющих ослабленный иммунитет или самых маленьких детей, чья иммунная система еще недостаточно окрепла.
Однако на заседании коллегии Роспотребнадзора Голикова рассказала, что перед наукой и медициной стоит задача свести смертность от коронавируса к нулю, то есть сделать её невозможной. Она призналась, что благодаря ученым и медикам человечество стало лучше защищаться, но эту защиту нельзя назвать стопроцентной, поскольку люди продолжают умирать. Сама Голикова назвала поставленную задачу сложной и практически нереализуемой, но подчеркнула, что к ней следует стремиться.
Отметим, что по уровню летальности от коронавируса наша страна находится в группе мировых лидеров. По официальным данным, от ковида умерло менее 400 000 россиян, но существует статистика по избыточной смертности от Росстата, которые показывают, что прямыми или косвенными жертвами коронавируса в нашей стране за период пандемии могли стать полтора миллиона человек. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Татьяна Голикова
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