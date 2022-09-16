11 российских регионов вернули масочный режим

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11 российских регионов вернули масочный режим

Из-за роста заболеваемости коронавирусом сразу в 11 российских регионах возвращён масочный режим. На всей территории страны вновь обязательно ношение масок при посещении учреждений здравоохранения. 

На встрече с президентом Путиным глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что рост заболеваемости коронавирусом наблюдается в 50 российских регионах, а в 27 происходит снижение. Роспотребнадзор не собирается вводить обязательный масочный режим на всей территории страны, и оставляет это за региональными властями. Именно поэтому сейчас в 11 российских регионах обязательный масочный режим возвращён.

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Ежедневно около 55 000 тестов на коронавирус на территории нашей страны оказываются положительными. Подлинный размах заболеваемости, вне всяких сомнений, намного выше, поскольку очень часто коронавирус проходит без симптомов или с лёгкими признаками простуды, и люди просто не делают себе тесты. Это характерно для штамма Омикрон и для страны, которая уже почти вся переболела коронавирусом. Подобное же объясняет и тот факт, что показатели госпитализаций остаются на стабильном уровне - за истекшие неделю не был отмечен их рост. 

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Что касается обязательного ношения масок, то теперь оно является не столь всеобъемлющим. В каких-то регионах маски требуются для посещения общественного транспорта и социальных служб, в каких-то ещё и при визите в органы власти, где-то необходимо, чтобы эти маски одевали торговые работники, сотрудники заведений общепита, банков, почтальоны и так далее. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Анна Попова
Анна Попова
Медицина
Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
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