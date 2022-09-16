11 российских регионов вернули масочный режим
Из-за роста заболеваемости коронавирусом сразу в 11 российских регионах возвращён масочный режим. На всей территории страны вновь обязательно ношение масок при посещении учреждений здравоохранения.
На встрече с президентом Путиным глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что рост заболеваемости коронавирусом наблюдается в 50 российских регионах, а в 27 происходит снижение. Роспотребнадзор не собирается вводить обязательный масочный режим на всей территории страны, и оставляет это за региональными властями. Именно поэтому сейчас в 11 российских регионах обязательный масочный режим возвращён.
Ежедневно около 55 000 тестов на коронавирус на территории нашей страны оказываются положительными. Подлинный размах заболеваемости, вне всяких сомнений, намного выше, поскольку очень часто коронавирус проходит без симптомов или с лёгкими признаками простуды, и люди просто не делают себе тесты. Это характерно для штамма Омикрон и для страны, которая уже почти вся переболела коронавирусом. Подобное же объясняет и тот факт, что показатели госпитализаций остаются на стабильном уровне - за истекшие неделю не был отмечен их рост.
Что касается обязательного ношения масок, то теперь оно является не столь всеобъемлющим. В каких-то регионах маски требуются для посещения общественного транспорта и социальных служб, в каких-то ещё и при визите в органы власти, где-то необходимо, чтобы эти маски одевали торговые работники, сотрудники заведений общепита, банков, почтальоны и так далее. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Анна Попова
Медицина
Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
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