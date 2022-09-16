Противораковая терапия эффективно лечит волчанку
Небольшое по объёму исследование показало, что использование противораковой CAR-T терапии позволяет добиться неплохого эффекта против волчанки. Отметим, что данная болезнь является аутоиммунной и неизлечимой.
Известно, что специфических лекарств против системной красной волчанки не существует, и все имеющиеся препараты часто не помогают многим десяткам тысяч россиян, которые живут с этим заболеванием. И вот новое исследование показало перспективность так называемой CAR-T терапии на основе химерного аутогенного рецептора. Это один из методов лечения рака, основанный на извлечении клеток иммунитета Т-лимфоцитов, которых подвергают генной модификации для того, чтобы они обрели противоопухолевые свойства.
CAR-T терапию применяют при определённых видах рака, а при волчанке она нацеливается на CD19 белок В-клеток. Небольшое по масштабу исследование охватило всего 5 человек с очень тяжёлой формой волчанки, которая поразила несколько органов, включая почки, сердце, лёгкие и суставы. На стандартную терапию эти пациенты не отвечали. Приблизительно через три месяца после начала CAR-T терапии у них наблюдалось улучшение симптомов, ремиссия поражённых органов и даже исчезновение аутоантител, связанных с заболеванием. В дополнительном лечении они не нуждались.
Тяжёлая форма волчанки чувствительна к лечению CAR-T клетками, и с её помощью люди могут добиться значительной по продолжительности ремиссии без использования лекарственных препаратов. Исследование проводилось учеными из Университета Фридриха-Александра в Германии. При этом побочные эффекты у пациентов на данной терапии были относительно лёгкими. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Фридриха-Александра
Медицина
вуз, уверенно вошедший в топ двадцать вузов в Германии. Университет им. Фридриха - Александра в Эрлангене и Нюрнберге один из самых старинных и почетных университетов Германии
Оставить комментарий