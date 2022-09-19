Найдена связь между сладкими напитками и смертью от рака
Сладкие напитки уже давно ассоциируются с очень негативными последствиями для здоровья. И вот теперь появились данные о том, что они влияют на показатели смертности от рака.
Всевозможные виды газировки и магазинных соков содержат огромное количество сахара, а он приводит к повреждениям почек, росту артериального давления, ожирению и инсультам. Особенно опасны эти напитки для детей с избыточным весом. Также в список негативных последствий включаются кариес, неалкогольный жировой гепатоз, подагра и диабет второго типа.
Американское онкологическое общество опубликовало результаты исследования сахаросодержащих напитков. Оно было сосредоточено на двух важных аспектах здоровья - ожирении и раке. Выявлены новые корреляции, напрямую связывающие напитки с высоким содержанием сахара с раком, который провоцируется ожирением. А это увеличивает риск связанных с опухолями смертей на 5%.
К опухолям, которые развиваются из-за повышенного индекса массы тела, относят рак эндометрия, почек, желудочно-кишечного тракта и женских половых органов в постменопаузе. В исследовании принимали участие более 900 000 человек. Установлено, что ожирение может провоцировать опухоли поджелудочной железы и кишечника, а также рак груди. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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