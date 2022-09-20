Онищенко ожидает завершения пандемии в этом году
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко полагает что пандемия может закончится ещё в 2022 году. Всё зависит от того, как человечество будет с ней бороться.
Академик Онищенко прокомментировал возможные сроки завершения коронавирусной пандемии. Он считает, что всё зависит от того, насколько эффективно будут осуществляться все мероприятия по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Так, если их уровень будет высок, то пандемия завершится уже в этом году, а если нет, то это грозит появлением новых мутаций коронавируса и продолжениями волн пандемии.
Академик Онищенко подчеркнул, что в мире зафиксировано 13 разновидностей коронавируса, а количество штаммов гриппа составляет 16. Ковид делает всё для того, чтобы побороть формирующийся против него коллективный иммунитет. Каждая новая опасная мутация коронавируса всё более эффективно обходит защиту, которую человек получает от вакцин.
Действительно, их эффективность упала, но не настолько низко, чтобы они стали бесполезными, однако к этому всё идёт. Первоначальный уровень защиты от вакцин составлял более 90%, однако они создавались на основе уханьского штамма, а теперь этот эффект уже падает к 30-35%. По данным Всемирной организации здравоохранения, 6,5 млн человек умерли от коронавируса. Однако эксперты призывают включить в это число всех, кто попал в категорию избыточная смертность. Это увеличит количество смертей более чем в три раза, и таким образом смертность от коронавируса может достигнуть 20 млн человек за весь период пандемии. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Геннадий Онищенко
Медицина
академик Российской академии наук (РАН), профессор, доктор медицинских наук
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