Пищевые добавки замедляют макулодистрофию
Использование пищевых добавок замедляет прогрессирование возрастной макулодистрофии. К такому выводу пришли исследователи из Национального офтальмологического института США.
Новое исследование показало, что пищевые добавки могут замедлить прогрессирование возрастной дегенерации жёлтого пятна или макулодистрофии, которая является основной причиной потери зрения у пожилых людей. Исследователи изучили данные по большой группе пациентов за 10 лет. Оказалось, что новая пищевая добавка AREDS2, в которой применялись антиоксиданты лютеин и зеаксантин в качестве замены бета-каротина, не только уменьшала риск рака лёгких из-за бета-каротина, но и более эффективно снижала вероятность прогрессирования ВМД, по сравнению с исходной формулой этой добавки.
Исследователи полагают, что поскольку приём бета-каротина повышает вероятность опухолей лёгких у действующих курильщиков, что показали сразу два исследования, необходима новая формула пищевой добавки, которой могли бы пользоваться как курящие, так и некурящие. И данные за 10 лет подтверждают, что эта новая формула не только более безопасна, но и более эффективна в деле защиты от прогрессирования ВМД.
Первоначальное исследование стартовало ещё в 1996. Оно показала, что пищевые добавки AREDS, состоящие из бета-каротина, витаминов, цинка и меди, значительно замедляют прогрессирование ВМД Однако также было установлено, что у курящих людей из-за приёма бета-каротина увеличивался риск рака лёгких. Тогда и начали думать о том, чем заменить этот компонент. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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