В Россию пробрался неуязвимый туберкулез
По России распространяется штамм туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью. Об этом заявили в российском Минздраве.
Газета "Известия" рассказала, что, по сообщению Минздрава, свыше 25% новых заражений туберкулёзом на территории нашей страны приходится на микобактерии, обладающие устойчивостью к самым разным лекарственным препаратам. И чаще всего встречается штамм W148. Отмечается нарастание устойчивой динамики резистентности к лекарствам среди пациентов с вновь выявленным туберкулёзом.
Если у больных в организме находят чувствительный к различным лекарствам штамм, то у них туберкулёз довольно быстро вылечивается и крайне редко приобретает хроническую форму, следовательно, такие пациенты реже передают патоген окружающим. У обладающих лекарственной резистентностью лечение проходит хуже, болезнь становится хронической.
Отметим, что все препараты от туберкулёза принято делить на три типа. Первый - это лекарства, обладающие самым большим эффектом против возбудителя патогена, во втором типе отмечается средний эффект, а в третьем - низкий. В связи с этим строится и протокол лечения. Поначалу используют препараты из первой группы, затем из второй, и потом из третьей. Если у пациента выявляют устойчивость к препаратам первой группы, то это уже может говорить о наличии резистентности. И чем больше препаратов не могут справиться с патогеном, тем более широкой эта резистентность является. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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