Из-за оспы обезьян китайцев просят не трогать иностранцев

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Из-за оспы обезьян китайцев просят не трогать иностранцев

Хорошо известно, что оспа обезьян передаётся контактным путём. Власти Китая обратились с призывом к местным жителям не дотрагиваться до иностранцев после выявления первого заражённого в городе Чунцин. 

Высокопоставленные чиновники Минздрава Китая призвали жителей Поднебесной не дотрагиваться до иностранцев, чтобы не заразиться оспой обезьян. Это предупреждение прозвучало на фоне появления первого диагностированного случая заражения у человека, который недавно вернулся из-за границы. И главный эпидемиолог Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний подчеркнул, как опасен кожный контакт с иностранцами. 

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Более того, он добавил, что избегание таких контактов является «частью здорового образа жизни для китайцев». Естественно, что подобный комментарий вызвал целый шквал негативной реакции, и сделавший его специалист быстро смягчил свою позицию. 

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Он поспешно добавил, что вовсе не является сторонником какой бы то ни было ксенофобии или расизма, ведь речь идёт только о санитарных правилах. А дотрагиваться не нужно не только до иностранцев, но и до всех китайцев, которые недавно путешествовали за границу. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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