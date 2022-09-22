Опасные для здоровья лекарства продвигают подросткам через TikTok
Эксперты бьют тревогу по поводу того, что имеющие серьезные побочные эффекты рецептурные препараты от эпилепсии и мигреней рекламируются среди подростков посредством социальной сети TikTok. Там их продвигают в качестве средств для похудения.
Исследование показало, что представляющие немалый риск для здоровья рецептурные препараты реализуются среди подростков как средства для похудения в социальной сети TikTok. К примеру, одно лекарство, которая продвигается под тегом «диетические таблетки», не что иное, как топирамат, который выписывают людям с эпилепсией и тяжелейшей мигренью. До сих пор безопасность этого средства изучается британским правительством, хотя правильное использование этого препарата помогает эффективно бороться с симптомами опасной болезни.
Однако некоторые его пользователи сталкиваются с потерей аппетита и похудением, что и привлекает подростков, которые часто имеют комплексы из-за веса. Однако диетическое применение топирамата не одобрено и не испытано, а значит, для этих целей его использовать нельзя. Когда данное лекарство пьют подростки, не страдающие от мигрени или эпилепсии, они рискуют столкнуться с тяжелыми осложнениями вроде глаукомы и нарушений в работе почек.
Этот препарат также был связан с врождёнными дефектами, если его принимали во время беременности или при попытках зачатия. Почти треть из 100 самых популярных постов с тегом «диетические таблетки», как установили исследователи, наводят на топирамат. А пошло все это от зарегистрированной пользовательницы, которой всего 16 лет. От неё эти посты начали распространяться волнами по всему TikTok. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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