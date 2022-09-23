О чём говорит неспособность стоять на одной ноге
Если человек среднего или пожилого возраста не может устоять на одной ноге даже 10 секунд, это говорит о риске преждевременной смерти. К такому выводу пришли исследователи.
Существует простой тест, позволяющий нам предсказать с определенной степенью вероятности риск досрочного ухода из жизни. Для этого нужно попытаться постоять на одной ноге хотя бы 10 секунд. Хотя со стороны это кажется довольно странным, группа исследователей доказала, что эта проверка действительно эффективно определяет риск преждевременного ухода из жизни по любой возможной причине. Следовательно, её можно использовать вместе с другими инструментами прогноза, которые учитывают демографическую и антропометрическую информацию, а также результаты обследования того или иного человека.
В эксперименте приняли участие 1 702 человека. Отметим, что возможность стоять на одной ноге определенное время влияет нашу способность удерживать баланс, которая довольно быстро ухудшается где-то после 55. Из-за этого у человека увеличивается риск падений и других негативных событий для нашего здоровья. Старение напрямую связано с прогрессирующим ухудшением физиологических показателей.
Нынешнее исследование показывает важность сохранения чувства баланса и гибкости для всего здоровья в целом. Если люди среднего и особенно пожилого возраста справлялись с этим тестом, они значительно реже сталкивались с серьёзными осложнениями для здоровья, часть которых могла и вовсе закончиться наиболее печальным образом. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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