Молодые отцы тоже глупеют
Принято считать, что появление первого ребёнка может сделать маму менее интеллектуально развитой на короткий период из-за сильных эмоций. Но тоже самое отмечается и у пап, как показало исследование.
Когда в жизни женщины появляется первый малыш, она сталкивается с целой бурей эмоций самого разного плана. И волнение бывает столь сильным, что у неё могут ослабеть память, логическое мышление, измениться поведение, появиться перепады настроения. Всё это очень характерно для женщин, но до последнего времени не было точной информации о том, наблюдается ли нечто подобное и среди мужчин.
И вот учёные из Университета Южной Каролины установили области мозга, которые изменяются у женщин после рождения ребёнка. Это зона коры, участвующая в процессах планирования, исполнительной деятельности и внимания, а также подкорковая область, которая отвечает за вознаграждение, ощущение угроз и чувство собственной значимости. Сканы мозга показали, что у женщин, ставших мамами в первый раз, фиксируются как подкорковые, так и корковые изменения.
Но мозг отцов тоже подвергался этим изменениям, хотя и лишь в области коры. Хотя выборка участников исследования было не очень большой, полученные данные всё-таки могут свидетельствовать о том, что отцовство тоже оказывает своё влияние на мозг. В будущем авторы этого исследования хотели бы изучить индивидуальные различия в изменениях мозга отцов, которые связаны с гормонами и воспитанием детей. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Южной Каролины
Медицина
государственное высшее учебное заведение в США. История USC берёт начало ещё с 1801 года
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