Прививка от коронавируса реактивировала рак
Бельгийский врач-иммунолог утверждает, что после вакцинации от коронавируса его лимфома «взорвалась как фейерверк». Это опасный для жизни рак иммунной системы.
67-летний Майкл Голдман из Бельгии, работающий врачом, рассказал о том, насколько тяжёлый удар по его здоровью нанесла вакцина от коронавируса. После третьей дозы у мужчины произошло резкое обострение лимфомы. Так называют рак иммунной системы, который у врача выявили летом прошлого года.
Работающий иммунологом Голдман десятилетиями сам проводил медицинские исследования. Через несколько дней после третьего укола вакциной от компании Pfizer его симптомы ухудшились. Результаты обследования показали, что опухоль «взорвалась подобно фейерверку» в правой стороне его тела. К счастью, она не вызвала обширного метастазирования.
Доктор Голдман считает, что ухудшение состояния здоровья связано с уколом. Он сделал это утверждение не на основе каких-то минутных негативных эмоций, а после изучения сотен научных исследований. К счастью, врач смог всё-таки победить опухоль и сам призывает других проходить через вакцинацию. По его словам, если прививка и ускорит распространение рака, то вероятность данного побочного эффекта крайне низка. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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