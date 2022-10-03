Прививка от коронавируса реактивировала рак

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Прививка от коронавируса реактивировала рак

Бельгийский врач-иммунолог утверждает, что после вакцинации от коронавируса его лимфома «взорвалась как фейерверк». Это опасный для жизни рак иммунной системы. 

67-летний Майкл Голдман из Бельгии, работающий врачом, рассказал о том, насколько тяжёлый удар по его здоровью нанесла вакцина от коронавируса. После третьей дозы у мужчины произошло резкое обострение лимфомы. Так называют рак иммунной системы, который у врача выявили летом прошлого года. 

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Работающий иммунологом Голдман десятилетиями сам проводил медицинские исследования. Через несколько дней после третьего укола вакциной от компании Pfizer его симптомы ухудшились. Результаты обследования показали, что опухоль «взорвалась подобно фейерверку» в правой стороне его тела. К счастью, она не вызвала обширного метастазирования.

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Доктор Голдман считает, что ухудшение состояния здоровья связано с уколом. Он сделал это утверждение не на основе каких-то минутных негативных эмоций, а после изучения сотен научных исследований. К счастью, врач смог всё-таки победить опухоль и сам призывает других проходить через вакцинацию. По его словам, если прививка и ускорит распространение рака, то вероятность данного побочного эффекта крайне низка. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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