Занятия в школе лучше начинать после 8 утра
Очередное исследование показало, что занятия в классах лучше не начинать слишком рано утром. Большинство детей не высыпается и плохо усваивает новый материал.
Во время пандемии многие школы в разных странах мира перешли на удалённый режим работы. Таким образом был поставлен вынужденный эксперимент по дистанционному образованию беспрецедентного масштаба. Поскольку в разных регионах занятия в удалённом режиме начинались в разное время, у исследователей появилась возможность проанализировать в очередной раз, как связаны между собой время начала занятий и успеваемость. Впрочем, никаких удивительных открытий совершено не было.
Снова подтверждена информация о том, что более позднее начало занятий в школе положительно влияет на успеваемость, то есть на получение хороших отметок детьми. Если учащиеся начинали занятия после 8 утра, то они были более выспавшимися и менее заторможенными. Это помогало им лучше усваивать новый материал.
Однозначно подтверждается, что занятия до 8 утра приносят больше вреда чем пользы, так что детям и подросткам следует всё-таки давать высыпаться. Авторы исследования, естественно, учитывали самые разные факторы, включая общую продолжительность сна школьника, его режим дня, полезные и вредные привычки, а также общее состояние здоровья. С учётом всего этого исследователи утверждают, что школам не следует практиковать раннее начало занятий. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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