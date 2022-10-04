Антидепрессанты во время беременности не повышают риск аутизма
Приём лекарств из категории антидепрессантов во время беременности не увеличивает вероятности развития аутизма у детей. Такие результаты дало крупномасштабное исследование ученых из Гарвардского университета.
Американские исследователи изучили итоги 3,2 млн беременностей по двум крупным базам данных медицинского страхования в период с 2000 по 2015 годы. Это одно из самых масштабных изучений вопроса о влиянии антидепрессантов во время беременности на риск развития аутизма. Оно показывает, что эти лекарства вероятность расстройств аутистического спектра не повышают.
В последние годы отмечается рост использования антидепрессантов и распространённости аутизма. Предыдущие исследования теоретически показывали возможную связь между этими двумя явлениями. Но хотя их авторы приходили к выводу, что принимающие антидепрессанты женщины имеют более высокий риск развития детей с расстройствами аутистического спектра, не было доказательств того, что виновны именно лекарства.
Другими словами, более подверженные депрессиям женщины могут производить на свет детей с повышенным риском аутизма именно из-за депрессии, а вовсе не из-за антидепрессантов. Следовательно, задействуются генетические или экологические факторы. Новое исследование показало, что будущим мамам, принимающим антидепрессанты, может быть полезен ранний скрининг во время беременности. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Гарвардский университет
Медицина
частный исследовательский университет Лиги Плюща в Кембридже, штат Массачусет
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