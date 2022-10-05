Число ковидных коек в Санкт-Петербурге снова сократили

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Число ковидных коек в Санкт-Петербурге снова сократили

Санитарные органы Санкт-Петербурга вновь приняли решение о сокращении специализированного коечного фонда для пациентов с COVID-19. Это связано со снижением заболеваемости в городе. 

Очередная, шестая по счёту волна коронавируса покидает Северную Пальмиру. И в очередной раз власти сокращают количество специализированных коек, которые выделены исключительно для пациентов с коронавирусной инфекцией. В настоящий момент из их общего числа 22,9% коек являются свободными, и этого вполне достаточно для того, чтобы в случае обострения ситуации пациенты не столкнулись с нехваткой мест в больницах. 

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Речь идёт о тех местах для пациентов с коронавирусом, которые были оборудованы на базе стационарных медицинских учреждений. Во время шестой волны не открывались специальные ковидные госпиталя в тех помещениях, где ранее располагались какие-то другие организации вроде выставочных центров, катков или санаториев, как это практиковалось в ряде российских регионов и во множестве зарубежных стран при самых значительных вспышках заболеваемости. Эксперты полагают что в ближайшем будущем с седьмой волной Санкт-Петербург не соприкоснется, поскольку пока не установлено, какой штамм может её спровоцировать. 

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С начала пандемии более 25% жителей Санкт-Петербурга уже переболели коронавирусом. Количество умерших составило 35 321 человек. За истекшие сутки госпитализированы 192 пациента с коронавирусной инфекцией. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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