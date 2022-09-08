Санкт-Петербург сокращает коечный фонд для пациентов с коронавирусом
Заметное снижение количества заболевших коронавирусной инфекцией позволяет властям Санкт-Петербурга сокращать специализированный коечный фонд. Аналогичное сокращение заболеваемости отмечается в Москве и Подмосковье.
Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург - три крупнейших по численности российских региона, которые в первую очередь сталкиваются с новыми волнами заболеваемости COVID-19 и несут самые большие потери. Однако спад количества заболевших и умерших также поначалу отмечается именно здесь, а потом уже волнами распространяется по всей стране. В последнюю неделю заболеваемость в Санкт-Петербурге снизилась на 27%, и это позволило властям пойти на сокращение коечного фонда.
Речь о так называемых «красных зонах», которые предназначены для пациентов с COVID-19 и открываются как на базе действующих стационарных учреждений, так и в отдельных переоборудованных помещениях вроде выставочных залов. Сейчас сокращают количество коек именно в стационарах. К примеру, в Госпитале для ветеранов войн и в Больнице святителя Луки, как поведали в городском комитете по здравоохранению.
Госпиталь возвращает обычным пациентам 40 коек, а в больнице – 20. Отметим, что 7 сентября на территории Санкт-Петербурга положительные тесты на коронавирус отмечены у 3 172 жителей. На стационарное лечение отправлено 174 человека. Продолжается сокращение всех трех основных характеристик распространения пандемии: количества зараженных, госпитализированных и умирающих. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Оставить комментарий