Игру в регби признали смертельно опасной
Игроки в регби в 15 раз чаще сталкиваются со смертельными заболеваниями головного мозга вроде деменции. К такому выводу пришли учёные из Университета Глазго.
Исследование продемонстрировало, что игра в регби представляет собой смертельно опасный вид спорта. Такие спортсмены в 15 раз чаще заболевают неизлечимыми неврологическими расстройствами. В сферу внимания учёных попали бывшие игроки Международного союза регби из Шотландии. Они более чем в два раза чаще сталкивались со старческим слабоумием и в 15 (!) раз чаще рисковали стать жертвой бокового амиотрофического склероза - одного из самых страшных нейродегенеративных заболеваний, убивающих своих жертв в течение нескольких лет.
Вышедшие на покой регбисты также приблизительно в три раза чаще приобретали и болезнь Паркинсона. Учёные провели наиболее крупный анализ состояния здоровья профессиональных игроков в регби в истории. И полученные итоги уже называют тихим спортивным скандалом, который должен привести к серьезным потрясениям в профессиональном спорте.
Как полагают исследователи, виной тому, что регбисты чаще страдают от тяжелых болезней мозга, являются неоднократные удары по голове во время спортивных поединков, но не черепно-мозговые травмы вроде сотрясений мозга. Авторы исследования опасаются, что нынешние правила регби только усугубят эту проблему, и уже сейчас необходимо пересмотреть количество игр за сезон и запретить контактные тренировки. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Глазго
Медицина
четвёртый по старшинству в Великобритании и крупнейший университет в Шотландии. Расположен в городе Глазго
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