Вакцины не снижают качества грудного молока
Нет доказательств того, что грудное молоко после вакцинации становится менее безопасным. К такому выводу пришли американские исследователи.
Некоторое время тому назад в интернете появилась информация об исследовании, которое обнаружило некоторые следовые количества мРНК вакцин против коронавируса в грудном молоке тех мам, что делали себе прививки. Авторы этого исследования предположили, что в результате грудное молоко становится небезопасным для детей. Но ученые из США утверждают, что никаких убедительных доказательств в пользу этого предположения нет. Неизвестно, из чего исходили авторы исследования, когда заявляли, что младенцам может наноситься вред при грудном кормлении от мам, привитых против коронавируса.
Скорее наоборот, вакцинированные женщины вырабатывают антитела и даже некоторые иммунные клетки, которые распознают коронавирус в грудном молоке. А это обеспечивает некоторую защиту младенцам. Центры по контролю и профилактике заболеваний США настоятельно рекомендуют кормящим мамам вакцинироваться. В этих рекомендациях нет упоминаний о том, что грудное молоко может как-то пострадать после прививки.
Что касается того исследования, то его авторы действительно выявили мРНК вакцин от Pfizer/BioNTech и Moderna в образцах грудного молока нескольких женщин. Но это количество было ничтожно малым, и оно выявлялось только в течении 48 часов после вакцинации. Всё это никак не увеличивает опасность грудного молока даже на долю процента. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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