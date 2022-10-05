Вакцины не снижают качества грудного молока

54 Фото: https://unsplash.com/photos/Nrj19cFi6OE
Вакцины не снижают качества грудного молока

Нет доказательств того, что грудное молоко после вакцинации становится менее безопасным. К такому выводу пришли американские исследователи. 

Некоторое время тому назад в интернете появилась информация об исследовании, которое обнаружило некоторые следовые количества мРНК вакцин против коронавируса в грудном молоке тех мам, что делали себе прививки. Авторы этого исследования предположили, что в результате грудное молоко становится небезопасным для детей. Но ученые из США утверждают, что никаких убедительных доказательств в пользу этого предположения нет. Неизвестно, из чего исходили авторы исследования, когда заявляли, что младенцам может наноситься вред при грудном кормлении от мам, привитых против коронавируса. 

Медики заявили о пользе грудного молока для недоношенных детей


Скорее наоборот, вакцинированные женщины вырабатывают антитела и даже некоторые иммунные клетки, которые распознают коронавирус в грудном молоке. А это обеспечивает некоторую защиту младенцам. Центры по контролю и профилактике заболеваний США настоятельно рекомендуют кормящим мамам вакцинироваться. В этих рекомендациях нет упоминаний о том, что грудное молоко может как-то пострадать после прививки. 

Ученые создали антибиотик из грудного молока


Что касается того исследования, то его авторы действительно выявили мРНК вакцин от Pfizer/BioNTech и Moderna в образцах грудного молока нескольких женщин. Но это количество было ничтожно малым, и оно выявлялось только в течении 48 часов после вакцинации. Всё это никак не увеличивает опасность грудного молока даже на долю процента. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Читать MedikForum.ru в
В грудном молоке обнаружили 200 разных сахаров
Грудное молоко защищает ребенка от развития ожирения
Белки из грудного молока заменят антибиотики
Теги : грудное молоко, вакцины и грудное кормление