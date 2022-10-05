YouTube активно распространяет теории заговора
Исследование показало, что самые разные теории заговора находят благодатную почву на платформе YouTube. Ее модераторам нужно сделать гораздо больше для предотвращения дезинформации, представляющей, в том числе, опасность и для здоровья.
Огромное количество видеороликов о вреде вакцин в деле предотвращения коронавируса, и даже о том, что никакого ковида не существует до сих пор размещено на платформе YouTube, причём практически на всех распространённых мировых языках. Хотя эта площадка вроде бы и модерируется, тем не менее, любители разного рода теорий заговора находят здесь благодатную почву, как показало исследование ученых из Сиднейского университета. Принятые руководством YouTube правила по ужесточению модерации и рекомендаций по публикации пока не работают.
Авторы исследования изучали не только видео, но и комментарии к разного рода роликам и новостным сообщениям о COVID-19. Выяснилось, что в этих комментариях почти преобладающими являются именно сторонники теории заговора. К примеру, к постам с заявлениями Билла Гейтса помещены тысячи комментариев о том, что это именно он и является создателем и распространителем коронавируса, что его корпорация якобы проектирует устройства для чипирования человечества, которое осуществляется посредством уколов. Весь этот бред публикуется на платформе YouTube в немыслимых количествах, и не очень умеющие логически мыслить пользователи вполне могут стать его жертвами.
Нынешнее исследование показывает, что дезинформация действительно является коллективным и социально порождаемым явлением. Процесс создания теорий заговора - это социальное явление. Люди собираются вместе, делятся новой информацией, которая потом используется для построения заговорщицких теорий. Текущие подходы платформ социальных сетей к модерации контента, часто проводящиеся на автоматическом уровне, не слишком эффективны в борьбе с такого рода дезинформацией. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Оставить комментарий