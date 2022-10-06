Для мозга крайне полезно гладить собак
Исследователи из Университета Базеля провели любопытный эксперимент, в ходе которого установили ещё одну пользу наших четвероногих любимцев. Оказывается, они по-особому активируют мозг своих хозяев.
В ходе эксперимента его участники должны были гладить либо живых собак, сидевших на диване, либо удивительно похожих и реалистичных мягких игрушек, которые были выполнены в виде собак. Одновременно исследователи сканировали мост добровольцев, чтобы понять, какое воздействие на него производит этот процесс. Было установлено, что только при поглаживании живых собак происходила активация лобной коры - эта зона мозга контролирует наши мысли и чувства.
Учёных особенно заинтересовала лобная кора, поскольку она принимает участие в целом ряде исполнительных функций, включая рабочую память, решение проблем и внимательность, а также целый ряд социально-эмоциональных процессов. Получены дополнительные подтверждения жизнеспособности терапии с использованием животных и ее способности активировать мозг, которые имеют очень важное практическое значение.
Реабилитация мозга важна для людей, перенёсших инсульты, травмы мозга, имеющих судорожные расстройства. Им нужно постепенно возвращаться к жизни, восстанавливать способность к коммуникациям и восприятию действительности. Теперь доказано, что если этим пациентам давать возможность гладить собак и вступать с ними в контакт, то активность лобной коры у них вырастет. Это чрезвычайно полезно, так как ускоряет реабилитационные процессы. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Базеля
Медицина
высшее учебное заведение в Базеле, старейший университет Швейцарии. Академический рейтинг университетов мира в 2022 году поместил Базельский университет на 87-ю позицию
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