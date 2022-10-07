Из-за отказа больницы женщина родила дома на диване
Жительница английского графства Нортгемптоншир планировала произвести на свет ребёнка в больнице города Питерборо. Однако в итоге ей пришлось рожать дома на диване с двумя таблетками парацетамола - местная больница оказалось переполненной.
Эйлиш МакКинни из города Питерборо 20 сентября позвонила в больницу, так как у неё отошли воды. Однако в родильном отделении женщине заявили, что мест нет, и принять её не могут. Супругам велели сидеть дома и ждать звонка с известием о том, что какое-то место освободилось, что привело их в ярость.
Однако через 40 минут выяснения отношений медики больницы порекомендовали роженице... проехать ещё 56 км до города Лестер, где, возможно, свободное место есть. Поскольку у несчастный Эйлиш к тому времени уже начались схватки, она приняла решение не рисковать, чтобы не рожать в машине. Женщина улеглась на диван и приняла две таблетки парацетамола. Домашние роды проходили без помощи акушерок.
Ребёнка принимал молодой отец, а рядом находился их в двухлетний сын Монти. Несмотря на явную панику, которую испытывали папа и мама, роды прошли без осложнений, и они стали счастливыми родителями мальчика, которого нарекли Перси - сокращённо от имени бога Персея. Впоследствии обследование показало, что и мама, и ребёнок полностью здоровы. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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