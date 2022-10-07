Школы могут быть суперраспространителями коронавируса

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Школы могут быть суперраспространителями коронавируса

Итальянские ученые предположили, что COVID-19 гораздо легче распространяется в школах, чем в других местах. А здесь его неконтролируемая передача может нарушить проведение учебных занятий.

Масштабное исследование ученых из Италии показало, что дети в школах являются основным источником передачи коронавируса, а дома эта инфекция только усиливается. Авторы исследования проанализировали схемы передачи, связанные с 976 случаями заражения, в которых было задействовано 460 людей с положительными тестами на коронавирус. Наблюдения проводились в итальянском регионе Ломбардия в 2021 году.

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Все данные взяты из обычного наблюдения и проверки учащихся, персонала школ и членов их семей в небольшом муниципалитете с населением чуть больше 6 000 человек. Анализ показывает, что и более молодые, и возрастные группы были активно вовлечены в распространение инфекции, хотя принято считать, что в школе вероятность заражения ниже. Приблизительно 50% заражений происходило дома, 21% в школе и 29% в других общественных местах. 

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Однако с точки зрения цепочки передачи вируса, как показало исследование, именно в школах между учащимися возникали самые большие кластеры заражений, и здесь наблюдалось самое значительное среднее число поколений в цепочке передачи, то есть распространения вируса между детьми и взрослыми. Следовательно, властям нужно разрабатывать новую стратегию безопасности в школах. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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Теги : коронавирус в школах, распространение ковида
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