Синдром Дауна увеличивает риск диабета

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Синдром Дауна увеличивает риск диабета

Исследование показало, что у детей и взрослых людей с синдромом Дауна имеется повышенная склонность к развитию диабета. Оно проводилось учёными из Лондонского университета королевы Марии. 

Анализ данных по более чем 9 900 человек с синдромом Дауна и 38 000 участникам контрольной группы позволяет по-новому взглянуть на очевидный рост риска развития диабета среди детей и молодых людей с данным наследственным нарушением. Результаты этого анализа показывают, что дети и молодые люди с синдромом Дауна в 3,6 раза чаще сталкиваются с диабетом, чем их сверстники без синдрома. Исследователи отмечают, что риск диабета у детей с синдромом Дауна в возрасте от 5 до 14 лет в 10 раз выше, чем у их ровесников. 

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Это самое масштабное из когда-либо проводившихся среди пациентов с синдромом Дауна исследований, показывающих, что у детей из этой группы имеются уникальные потребности в деле защиты от диабета. Они особенно нуждаются в здоровом питании и адекватном количестве физической активности. Известно, что именно ожирение и низкое количество спорта в жизни - главные факторы риска диабета второго типа.

Новый анализ позволяет определить синдром Дауна на ранних стадиях беременности


В настоящее время существует значительный пробел в исследованиях по синдрому Дауна, от которого только в Великобритании страдает свыше 40 000 человек. Крайне важно понять, как генетика влияет на предрасположенность людей с этим синдромом к диабету и ожирению. Новая работа проливает дополнительный свет на эту очень важную медицинскую проблему. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)

Лондонский университет королевы Марии

Медицина

высшее учебное заведение в Лондоне (Великобритания), государственный исследовательский университет и один из учредителей федерального Лондонского университета

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