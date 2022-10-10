Заболеваемость коронавирусом подскочила на 20%
Количество заболевших коронавирусом в мире за последнюю неделю выросло на 20%. Об этом свидетельствует статистика Всемирной организации здравоохранения, которую тщательно учитывают в ТАСС.
Впервые за 10 недель подряд заболеваемость коронавирусом в мире выросла, причём сразу на 700 000 человек за неделю, или на 20%. За истекшие 7 дней на планете зарегистрировано 3,2 млн заражённых. В некоторых регионах рост приобрёл устойчивые черты. Например, уже около месяца количество зараженных в Европе растёт.
В Германии отмечается очередная вспышка заболеваемости, здесь в сутки заражается по 120 000 человек, и это максимальные отметки с июня нынешнего года, которые являются самыми высокими во всей Европе и даже в мире на нынешний момент. А месяц назад суточная заболеваемость в Германии составляла только 40 000. На 15% выросли показатели заболеваемости во Франции и достигли 60 000 человек в день, последний раз такое был лишь в июле. Наконец в Италии заболеваемость подросла до 40 000 человек, лишь в Испании ситуация остается стабильной - не более 4 000.
В азиатском регионе, напротив, отмечается долгожданное снижение. Менее 20 000 заражённых в сутки в Южной Корее, около 30 000 в Японии. В США заболеваемость достигла минимумов, отмечавшихся в марте нынешнего года, а в нашей стране она снизилась почти на 40%. При этом Россия занимает вторую строчку в рейтинге стран с самой высокой смертностью. За неделю с 3 по 9 октября в нашей стране скончались более 700 человек. На первом месте США с 1 800 умерших, а на третьем Япония - чуть более 500 человек. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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