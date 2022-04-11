Заболеваемость коронавирусом в мире на новом минимуме
Количество заражений COVID-19 на планете упало до минимума, который наблюдался в конце прошлого года. Однако данная ситуация может быть только затишьем перед новой бурей.
Статистика показывает, что вот уже третью неделю подряд в мире сокращается заболеваемость коронавирусом. К примеру, за истекшую неделю зарегистрировано 7,9 млн заражений, а это на 35% меньше, чем за аналогичный период. Рекордсменом по количеству заболевших по-прежнему остаётся Южная Корея - более 215 000 заражений в день, однако в середине прошлого месяца эта цифра переваливала за 400 000.
В Германии регистрируется по 180 000 заражений в сутки, но и здесь этот показатель снижается. Отмечается рост заболеваемости во Франции, Италии, резкий рост отмечен во Вьетнаме и Японии. При этом в Великобритании ситуация стабилизируется. В Китае власти пытаются из последних сил сдержать под контролем вспышку, который может распространиться на всю страну. Пока там рекордные показатели заболеваемости на уровне свыше 25 000 случаев в сутки, но по меркам полуторамиллиардного Китая это очень мало.
Снижается на планете и смертность - приблизительно 25,5 тысяч человек умерли за неделю. Лидером по этому показателю сейчас являются США, где каждый день умирает по 550 человек. Россия долгое время занимала второе место, но сейчас сместилась на третье - менее 290 смертей в сутки. А второе место теперь занимает Южная Корея - 330 умерших в день. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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