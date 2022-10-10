Женщины выбирают карьеру вместо детей

0 Фото: https://unsplash.com/photos/nMffL1zjbw4
Женщины выбирают карьеру вместо детей

Главная причина того, почему современные женщины откладывают роды, заключается в их стремлении строить карьеру. Такой вывод сделали исследователи из Великобритании.  

411 женщин, прибегших к процедуре замораживания яйцеклеток и эмбрионов, прошли через углублённое социологическое исследование. Его авторов интересовало, что именно побуждает представительниц прекрасного пола, у которых есть все возможности выносить и родить ребёнка прямо сейчас, откладывать это на потом. Участникам исследования предоставили список из 11 вариантов, и они могли выбрать три наиболее главных, которые побудили их пойти на данную процедуру. 

Женщины выбирают партнеров с небольшим половым членом


На первом месте среди причин оказалась карьера. Женщины стремились посвятить всё свободное время движению вверх по карьерной лестнице. На втором месте их ощущение общей неготовности к материнству, поскольку многие представительницы прекрасного пола полагали, что эмоционально не созрели для того, чтобы стать мамами - у них просто не появилось должной ответственности. На третьем месте - финансовое положение. Таким образом, поиск прекрасного принца, который чаще всего называли социологи, когда анализировали такие решения женщин, не входит даже в первую тройку. Вовсе не желание дождаться настоящего отца подталкивало женщин к решению отложить материнство.

Мужчины выбирают сон вместо секса


В настоящий момент на территории Великобритании более половины женщин являются бездетными к возрасту 30 лет - это явление считается абсолютно беспрецедентным, поскольку никогда в истории страны так много женщин не откладывали беременность и роды. Отметим, что наиболее фертильными женщины являются приблизительно с 16 до 30 лет. Это наилучший возраст для того, чтобы выносить и родить первого ребёнка, но практика показывает, что большинство женщин так не считает. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Читать MedikForum.ru в
Все большее число женщин выбирает заморозку яйцеклеток
Вера в прекрасного принца заставляет замораживать яйцеклетки
Почему женщин реже повышают по службе
Теги : заморозка яйцеклеток, беременность на потом