Женщины выбирают карьеру вместо детей
Главная причина того, почему современные женщины откладывают роды, заключается в их стремлении строить карьеру. Такой вывод сделали исследователи из Великобритании.
411 женщин, прибегших к процедуре замораживания яйцеклеток и эмбрионов, прошли через углублённое социологическое исследование. Его авторов интересовало, что именно побуждает представительниц прекрасного пола, у которых есть все возможности выносить и родить ребёнка прямо сейчас, откладывать это на потом. Участникам исследования предоставили список из 11 вариантов, и они могли выбрать три наиболее главных, которые побудили их пойти на данную процедуру.
На первом месте среди причин оказалась карьера. Женщины стремились посвятить всё свободное время движению вверх по карьерной лестнице. На втором месте их ощущение общей неготовности к материнству, поскольку многие представительницы прекрасного пола полагали, что эмоционально не созрели для того, чтобы стать мамами - у них просто не появилось должной ответственности. На третьем месте - финансовое положение. Таким образом, поиск прекрасного принца, который чаще всего называли социологи, когда анализировали такие решения женщин, не входит даже в первую тройку. Вовсе не желание дождаться настоящего отца подталкивало женщин к решению отложить материнство.
В настоящий момент на территории Великобритании более половины женщин являются бездетными к возрасту 30 лет - это явление считается абсолютно беспрецедентным, поскольку никогда в истории страны так много женщин не откладывали беременность и роды. Отметим, что наиболее фертильными женщины являются приблизительно с 16 до 30 лет. Это наилучший возраст для того, чтобы выносить и родить первого ребёнка, но практика показывает, что большинство женщин так не считает. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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