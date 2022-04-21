Почему женщин реже повышают по службе
Исследование показало, что у представительниц прекрасного пола гораздо меньше шансов получить повышение, по сравнению с мужчинами. А всё потому, что женщины испытывают больший стресс, а также уровень разочарования.
Эксперты из Йельского университета выяснили, что женщины обладают меньшими шансами на продвижение по карьерной лестнице, по сравнению с мужчинами. Виной тому сильный стресс и разочарование на работе. Дело в том, что для лидеров важны положительные эмоции, из-за чего женщины находятся в невыгодном положении. Они ощущают себя более неподготовленными, разочарованными, напряженными и даже обескураженными. Кроме того, они менее уверены в себе, по сравнению с мужчинами.
Женщины на рабочем месте испытывают меньше положительных эмоций, они также не ощущают такого эмоционального подъёма при движении по карьерной лестнице, как мужчины. И хотя данный факт о гендерных различиях хорошо известен, всё-таки было проведено мало исследований по поводу того, что же именно мешает женщинам двигаться вверх в своей карьере именно в эмоциональном плане.
Понимание этого особенно важно, поскольку эмоции прямо влияют на производительность труда, принятие решений, креативность, умение решать конфликты и демонстрировать лидерские качества. Женщинам бывает сложнее пробить так называемый стеклянный потолок, чем мужчинам, если они ощущают себя более подавленными, менее уважаемыми и уверенными в себе. И данная эмоциональная нагрузка не только препятствует продвижению по службе, но и вообще мешает женщинам полноценно выкладываться на работе. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Йельский университет
ЗОЖ
частный исследовательский университет США, 3 из 9 колониальных колледжей, основанных до Войны за независимость
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