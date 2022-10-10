Радикальное лечение поможет жертвам рака мочевого пузыря
Пациенты с опухолями мочевого пузыря могут получить немало преимуществ от ранней иммунотерапии. Исследование показывает, что она уберегает их от хирургической операции.
Исследование продемонстрировало, что использование иммуностимулирующих препаратов среди пациентов с раком мочевого пузыря ещё до проведения хирургической операции снижает её необходимость, а также вероятность рецидива болезни. В ходе этого испытания больные проходили через иммунотерапию в течение двух месяцев в преддверии удаления больного мочевого пузыря. Но к удивлению врачей часть этих пациентов прибыла на процедуру полностью здоровыми – опухоли исчезли.
В настоящее время большинству жертв рака мочевого пузыря удаляют этот орган, а затем они в течение года получают иммунотерапию, чтобы повысить вероятность полного излечения и снизить риск рецидива. В то время, как в ходе этого исследования пациентам всё-таки удаляли мочевой пузырь из предосторожности, его авторы считают, что полученные экстраординарные результаты могут произвести революцию в лечении рака и позволить некоторым пациентам вовсе избежать этой операции.
Авторы исследования были ошеломлены, так как не ожидали увидеть так много пациентов, излечившихся от рака всего за два месяца. Это действительно имеет очень большое значение. Исследование всё ещё продолжается, его окончательные итоги должны быть опубликованы в феврале будущего года. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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