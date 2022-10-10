Pfizer убедил Marvel сделать комикс о вакцинах
Фармацевтический гигант подвергся критике за решение разработать комикс вместе с компанией Marvel в поддержку вакцинации. Эксперты считают, что такая тактика весьма сомнительна с этической точки зрения.
Комикс от Marvel, разработанный по заказу фармацевтического гиганта Pfizer, посвящён вакцинации. И на днях он был резко раскритикован за нарушение этических стандартов, поскольку этот комикс адресуется непосредственно детям. Фармацевтический гигант заключил партнерское соглашение с Marvel, чтобы выпустить комикс из серии «Повседневные герои», побуждающий людей делать прививки.
В этом комиксе Мстители сражаются со злодеем Альтроном, и данная борьба является символической версией сражения компании Pfizer против COVID-19 с помощью вакцинации. Этот выпуск комикса совпадает по времени с вялым распространением бустерных вакцин на территории США. Pfizer считает, что таким образом сможет побудить больше людей защищать себя и своих близких.
Однако эксперты предупреждают, что этот комикс в первую очередь ориентирован на детей и подростков, которые не так сильно нуждаются в бустерных вакцинах. К примеру, учёные из Университета Восточной Англии заявили о своей глубокой озабоченности данным PR-ходом. Они подчеркнули, что у детей почти нулевой риск развития тяжелого коронавируса, а Pfizer изо всех сил пытается пробить одобрение своей новой бивалентной бустерной вакцины для детей от 5 до 11 лет. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Оставить комментарий