Pfizer убедил Marvel сделать комикс о вакцинах

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Pfizer убедил Marvel сделать комикс о вакцинах

Фармацевтический гигант подвергся критике за решение разработать комикс вместе с компанией Marvel в поддержку вакцинации. Эксперты считают, что такая тактика весьма сомнительна с этической точки зрения. 

Комикс от Marvel, разработанный по заказу фармацевтического гиганта Pfizer, посвящён вакцинации. И на днях он был резко раскритикован за нарушение этических стандартов, поскольку этот комикс адресуется непосредственно детям. Фармацевтический гигант заключил партнерское соглашение с Marvel, чтобы выпустить комикс из серии «Повседневные герои», побуждающий людей делать прививки. 

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В этом комиксе Мстители сражаются со злодеем Альтроном, и данная борьба является символической версией сражения компании Pfizer против COVID-19 с помощью вакцинации. Этот выпуск комикса совпадает по времени с вялым распространением бустерных вакцин на территории США. Pfizer считает, что таким образом сможет побудить больше людей защищать себя и своих близких. 

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Однако эксперты предупреждают, что этот комикс в первую очередь ориентирован на детей и подростков, которые не так сильно нуждаются в бустерных вакцинах. К примеру, учёные из Университета Восточной Англии заявили о своей глубокой озабоченности данным PR-ходом. Они подчеркнули, что у детей почти нулевой риск развития тяжелого коронавируса, а Pfizer изо всех сил пытается пробить одобрение своей новой бивалентной бустерной вакцины для детей от 5 до 11 лет. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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Теги : вакцина от Pfizer, комиксы от Marvel