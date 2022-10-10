Смогут ли смартфоны заменить стетоскопы
Мобильное приложение позволяет превратить обычный смартфон в электронный стетоскоп. С его помощью можно контролировать сердцебиение, приложив гаджет микрофоном к грудной клетке.
Команда из Королевского колледжа Лондона разработала мобильное приложение, позволяющее сделать из обычного смартфона электронный стетоскоп. Оно не только дает возможность пациентам самостоятельно измерять уровень сердцебиения, но и отправляет данную информацию врачам для удалённого контроля. А подобное может в теории предотвратить развитие самых опасных для здоровья и жизни патологий.
Традиционный стетоскоп был изобретён ещё в 1816 году, и вот по истечению более чем 200 лет люди могут прикладывать смартфон к груди и записывать свое сердцебиение. Это не только базовые звуки бьющегося сердца, но и те шумы, которые можно зафиксировать между открытием и закрытием клапанов сердца. Основным смыслом данного приложения может стать выявление шумов в сердце, которые являются аномальными. Они проявляют себя характерными свистящим звуками между ударами сердца и указывают на патологии сердечного клапана.
Также этот смартфон даст дополнительную информацию для выявления мерцательной аритмии, от которой многие люди страдают, даже не зная об этом. При мерцательной аритмии необходимо принимать мощные лекарства пожизненно, а если этого не делать, то она может сформировать тромбы, вызывающие инфаркты и инсульты. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Королевский колледж Лондона
Медицина
Университет города Лондон, входящий в состав Лондонского университета. Расположен в самом центре столицы, на Гауэр-стрит.
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