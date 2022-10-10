Ультразвук может двигать камни в почках у пациентов без наркоза

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Ультразвук может двигать камни в почках у пациентов без наркоза

С помощью ультразвука можно перемещать и разрушать камни в почках у пациентов, не погружая их под общий наркоз. Это позволяет обойтись без травматического хирургического вмешательства. 

Исследователи из Университета Вашингтона оценили новую процедуру, которая сочетает использование сразу двух ультразвуковых технологий. С её помощью можно удалять подвижные камни из мочеточника с минимальной болью и без анестезии. Во время этой процедуры врач использует портативный датчик, который помещается на кожу, чтобы с его помощью направлять ультразвуковые волны на камень.

Новый метод избавит от камней в обеих почках сразу


Затем ультразвук применяется для перемещения и изменения положения камней, чтобы способствовать их прохождению. Это так называемое ультразвуковое движение. Также его можно использовать и для разрушения камня. Правда, данная методика применяется уже давно и называется литотрипсией.

Ультразвук может заранее разбить камни в почках


Однако в отличие от традиционной ударно-волновой литотрипсии, которая требует седации, новая технология не причиняет никакого вреда или боли. Она почти безболезненна, и пациента не обязательно погружать в сон, либо использовать местную анестезию, что тоже очень важно. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)

Университет Вашингтона

Медицина

частный исследовательский университет США, расположенный в Сент-Луисе, штат Миссури.

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Теги : камни в почках, ультразвуковая литотрипсия