Видеоигры могут быть смертельно опасными для детей

Динамичные видеоигры вроде знаменитого шутера Call of Duty весьма популярны среди детей и подростков, так как они вызывают всплеск адреналина. Но для юных геймеров, уже имеющих сердечные заболевания, эти игры могут оказаться смертельными, как установили исследователи из Австралии. Они доказали, что видеоигры могут вызывать смертельные аритмии даже у тех детей, у которых в анамнезе не было проблем со здоровьем.По словам экспертов, вызванный азартом игры всплеск адреналина может привести к смерти некоторых детей, имеющих проблемы с сердцем, которые ещё не были диагностированы. Исследователи из Детского кардиологического центра в Сиднее изучили случаи 22 детей, внезапно терявших сознание во время видеоигр. Оказалось, что чаще всего триггерами оказывались многопользовательские шутеры, вызвавшие эмоциональное перенапряжение среди игроков.Некоторые дети умерли в результате остановки сердца, а у некоторых позднее выявили сбои в ритме сердца. И из-за этих аритмий они находились под постоянным риском расстаться с жизнью в том случае, когда начинали сражаться в видеоигры. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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