К 50 годам мужчины на четыре года старше женщин биологически

Учёные из Университета Ювяскюля в Финляндии подтвердили, что мужчины биологически стареют быстрее женщин. Причём этот разрыв формируется уже после 21 года, и связано подобное печальное явление с мужскими вредными привычками. К примеру, мужчины чаще курят, употребляют алкоголь и имеют лишний вес.Авторов исследования интересовало два возраста одного человека. Одним из них является паспортный, а вторым биологический, то есть подлинное состояние организма. Его можно определить с помощью различных исследований, оценивающих количество тех или иных маркеров ДНК. Сопоставление этих двух возрастов и показало гендерный разрыв между мужчинами и женщинами.Однако он усиленно сокращается, как утверждают финские исследователи, поскольку раньше данный разрыв был другим. В Финляндии стремительно уменьшается количество курящих мужчин, с 37% в 1970-е годы оно упало до 17%. А вот среди женщин это число остаётся стабильным - на уровне 15%. Кроме того, сильный пол подводит и лишний вес, но мужчины тоже с ним усердно сражаются. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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