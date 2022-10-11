Колоноскопия не даёт уверенной защиты от рака толстой кишки





Колоноскопия не является панацеей от колоректального рака. Исследование показало, что эта не самая приятная процедура, во время которой в анальное отверстие пациенту вводят кишку с камерой на конце, в деле выявления опухолей не сильно эффективней, чем простая сдача стула в лабораторию. А значит, 45-минутное обследование может и не быть нужным людям с подозрением на рак.Ранее существовало мнение по поводу того, что эффект колоноскопии при выявлении колоректального рака ощутимо выше, чем при изучении анализов стула. Сейчас эти анализы используются в программах скрининга по всему миру. Но считалось, что до 90% случаев колоректального рака можно не допустить за счет колоноскопии, а анализы стула дают не более 70%.В ходе исследования 1,2% людей, которые не были рандомизированы для проведения колоноскопии, заболели в течение следующих 10 лет колоректальным раком. В группе, где проходили через колоноскопию, это количество составила 0,98%. Следовательно, колоноскопия сократила заболеваемость раком всего на 18%, как показал анализ. В нём участовали 95 000 жителей Норвегии, Швеции, Польши и Нидерландов - проведено крупнейшее рандомизированное исследование на эту тему. Возраст участников составило от 55 до 64 лет. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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